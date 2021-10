Un tragico incidente è avvenuto verso le 23:00 di ieri sera, 8 ottobre 2021, a Frosinone, in zona Fornaci.

Incidente mortale ieri sera a Frosinone

Un’auto e una bicicletta si sarebbero scontrati ieri sera, verso le 23:00, in zona Fornaci: ad avere la peggio, l’uomo in sella alle due ruote. Nonostante l’immediato intervento del personale del 118, per l’uomo di 48 anni, Marco Ruspantini, non ci sarebbe stato nulla da fare.

A bordo dell’autovettura, c’era invece un giovane di 20 anni, residente in un comune limitrofo al capoluogo ciociaro. Il ragazzo è stato sottoposto ai dovuti esami di rito; l’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio delle Forze dell’Ordine.

Foto di repertorio