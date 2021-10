I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone nella serata di ieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un operaio di Frosinone di circa 40 anni, con precedenti specifici di polizia, che aveva appena asportato con destrezza la borsa di una donna che aveva parcheggiato la propria autovettura su via Tiburtina.

Il furto

Il pregiudicato, in particolare, dopo aver sottratto la borsa alla vittima, fuggiva a bordo di un’autovettura di

colore nero con targa coperta ed immediatamente inseguito da una pattuglia di Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Frosinone, allertati dalle grida della donna.

L’inseguimento

L’inseguimento aveva termine in una stradina laterale di via Casilina, dove il responsabile – già coinvolto in

numerosi episodi analoghi posti in essere negli ultimi mesi in varie località della provincia di Frosinone nonché in provincia di Roma e Latina -, veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato dalla destrezza e la refurtiva veniva recuperata.

La vittima, invece, tanto stupita quanto soddisfatta per l’accaduto, rientrava subito in possesso della sua borsa e proferiva lusinghieri apprezzamenti verso i Finanzieri operanti.

