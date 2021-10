E’ di poco fa la notizia della morte di Sergio Brugiatelli, testimone considerato chiave nel processo legato al tragico omicidio del carabiniere Marco Cerciello Rega, avvenuto a Roma lo scorso anno.

Parliamo di una notizia diffusa poco fa, ma in realtà il decesso sarebbe avvenuto lo scorso 26 settembre e reso noto soltanto nella giornata di oggi. L’uomo era ricoverato da tempo in una clinica a causa di un malore. Tristezza dunque per la morte di Sergio Brugiatelli. Anche la redazione si unisce al cordoglio di amici e parenti.