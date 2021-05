Oggi è arrivata la sentenza sulla triste vicenda della morte del Carabiniere Mario Cerciello Rega. A commentare la notizia, in rappresentanza della categoria, è l’USIC Carabinieri, che spiega così la loro reazione a quanto successo:

CERCIELLO, USIC CARABINIERI: “OMICIDIO SI POTEVA EVITARE”

“Oggi siamo tristi. C’è stata giustizia ma si poteva evitare un omicidio del genere. Personalmente non gioisco per la sentenza, seppure la ritengo giusta. Non gioisco perché avrei preferito che il collega Mario Cerciello Rega fosse ancora vivo.

E non gioisco per questo verdetto anche perché, seppur due delinquenti da strapazzo, i condannati sono pur sempre due ragazzi poco più che maggiorenni. In pochi minuti si sono spezzate tre vite e tre famiglie. Adesso la giustizia ha punito, giustamente, i colpevoli.

Ma la riflessione deve essere più ampia perché nella società odierna basta poco per accadimenti del genere. Bisogna dunque interrogarsi e trovare soluzioni affinché il rispetto per il prossimo ritorni ad essere un valore fondante della vita comune”.

Lo dichiara Antonio Tarallo, segretario generale dell’Unione sindacale italiana carabinieri (Usic).