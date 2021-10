Ieri, a Ferentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per furto A.C., 26enne romena domiciliata presso un campo Rom della Capitale, già censita per reati contro il patrimonio.

I fatti

All’interno di un esercizio commerciale di Ferentino la donna, privando del sistema antitaccheggio i prodotti, asportava cosmetici per un valore di circa 200 euro.

Scoperta dalla titolare, che nel frattempo avvisava i Carabinieri di Ferentino, si dileguava rifugiandosi all’interno di un supermercato con l’intento di confondersi tra gli avventori.

Giunti immediatamente sul posto i militari operanti arrestavano la donna e rinvenivano la refurtiva occultata all’interno di uno zaino, restituita ai legittimi proprietari.

Espletate le formalità di rito la 26enne è stata trattenuta presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Anagni in attesa del rito direttissimo che si terrà nel pomeriggio odierno presso il Tribunale di Frosinone.