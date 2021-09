A Ferentino, i militari della locale Stazione, derivano in stato di libertà per “guida in stato di alterazione psicofisica” un 36enne del posto, già censito per reati contro la famiglia e falso ideologico.

L’episodio

Lo stesso, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, sottoposto ad accertamento alcolemico evidenziava un tasso alcolemico superiore (g/l 2.04) al limite consentito dalla normativa vigente, con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo.

Altra patente ritirata a Paliano

Infine, è stata deferita in stato di libertà per “guida in stato di alterazione psicofisica” una 23enne di Paliano, già censita per reati contro il patrimonio ed altro.

La stessa, controllata alla guida di autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica, risultava con tasso alcolemico (g/l 1,81) superiore al limite consentito dalla normativa vigente, con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo.

Altri piccoli reati a Ferentino e dintorni

A Morolo, i militari della locale Stazione, segnalavano alla Prefettura di Frosinone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, un 18enne cittadino marocchino, di fatto residente a Ferentino. Lo stesso, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di grammi 1,4 di sostanza stupefacente di tipo “hashish”.

Ad Anagni e Ferentino i militari del NORM della locale Compagnia, segnalavano alla Prefettura di Frosinone, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale un 29enne di Piglio e un 44enne di Ferentino, che sottoposti a perquisizione veicolare e personale veniva trovati in possesso rispettivamente di grammi 0.8 di sostanza stupefacente di tipo “cocaina” e grammi 0.3 di sostanza stupefacente di tipo “marijuana”