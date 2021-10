L’associazione Commercianti Colleferro risponde all’amministrazione comunale

La nostra risposta agli articoli pubblicati ieri su diverse testate della stampa locale a firma del nostro sindaco Pierluigi Sanna e del nostro Assessore al commercio Marco Gabrielli la diamo con le foto che pubblichiamo qui di seguito e che raggruppano i soli 4 mesi di attività della nostra Associazione , con tutti i progetti presentati e che riportiamo in questo post.

Non siamo un comitato politico di affari illeciti o di evasori come alcuni cercano di dipingerci siamo lavoratrici e lavoratori in grande difficoltà e che cercano con il supporto concreto da chi ci amministra di superare questo difficile momento per le nostre famiglie e per le nostre imprese che sono parte integrante delle nostre vite.-

Chiediamo un confronto urgente, con Lei Sindaco Pierluigi Sanna e con il suo assessore al Commercio Marco Gabrielli inutile continuare a rinviarlo !!

Noi siamo pronti . Ci convochi !

Il 10 maggio 2021 si costituisce ufficialmente Associazione Commercianti Colleferro.

Dopo circa 30 anni anche a Colleferro torna ad essere attiva una associazione che in poche settimane riesce a raggruppare circa 150 imprenditori locali .

Grazie al forte impegno dei soci fondatori, degli associati e del nostro direttivo mettiamo immediatamente in campo una serie di proposte dettate dalla nostra esperienza professionale e dal desiderio di restituire alla nostra città lo smalto di tempi migliori .

I nostri amministratori accolgono di buon grado la nostra volontà di operare per il bene della città e del commercio locale e ci incitano ad elaborare idee e proposte utili alla ripartenza .-

Siamo pronti e presentiamo subito le seguenti proposte.

– COLLEFERRO CITTA DELLA CULTURA DELL’ARTE E DELLA MUSICA

consistente in circa 250 eventi distribuiti in 7 diverse strade e piazze della citta che da luglio a settembre avrebbero animato la vita della città e ridato ossigeno alle attività ferme da mesi a causa della pandemia.

– MERCATINI ITINERANTI .

PROPONIAMO 5 MERCATINI ognuno di 3 giorni da tenersi nelle vie e piazze della nostra città . il costo per il comune è 0 l’organizzazione generale è demandata alla associazione che li organizza e che si impegna a curarne anche l’animazione con artisti di strada, musicisti, animazione per le vie cittadine. si tratta di un evento che ovunque riscuote grandissimi successi.

– RipuliAmo la nostra città:

PROPONIAMO 4 GIORNATE ECOLOGICHE DA TENERSI NEL MESE DI LUGLIO ,come commercianti ci offriamo di partecipare con la pulizia delle aree adiacenti ai nostri esercizi oltre che partecipare alla costituzione di gruppi per intervenire nelle aree di maggiore degrado presenti nella città. Riteniamo assolutamente educative e d’esempio queste attività utili a risvegliare il senso civico dei nostri concittadini meno sensibili .

– ANIMA LA TUA PIAZZA .

i nostri associati presenti nelle diverse piazze della nostra città decidono di presentare programmi articolati che prevedano l’animazione a propria cura e spese nei pressi dei propri esercizi ,una serie di incontri di arte musica e cultura utili a favorire socialità e rinascita commerciale nei fine settimana.-

– NEGOZIO CHIUSO NON VUOL DIRE ABBANDONATO !

Decidiamo di attivare una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei locali chiusi o dismessi che oltre al danno derivante da una serranda abbassata definitivamente producono un serio danno di immagine agli esercizi adiacenti .

– LA NOTTE BIANCA .

I commercianti delle vie centrali maggiormente interessati dall’evento a seguito di ripetuti incontri informativi decidono di finanziare in proprio l’animazione della notte bianca, impegnandosi sostenere anche tutti gli oneri non indifferenti per il pagamento oltre che dell’artista anche della SIAE non prevista dall’organizzatore, l’evento riscuote il meritato successo grazie principalmente a questo intervento .

– I PROFESSIONISTI CI METTONO IL CUORE:

Promuoviamo un incontro presso l’aula consiliare al quale partecipano diversi professionisti locali, architetti, ingegneri, esperti in arredo urbano ai quali chiediamo idee per migliorare l’aspetto ed il decoro della città, l’incontro riscuote grande successo, tantissime sono le idee proposte .-

– INCONTRIAMO LA CONSULTA DEI COMITATI DI QUARTIERE.

Pensiamo sia giusto e corretto confrontarci con i comitati dei diversi quartieri della nostra città per elaborare insieme piani di intervento nelle varie zone della città ,l’incontro si tiene alla presenza dei responsabili della consulta che raggruppa i vari comitati , tante le idee messe in campo ed estrema soddisfazione delle parti per immediati interventi in favore dei quartieri dove risiedono anche le nostre attività –

– DATI STATISTICI SULL’ANDAMENTO DEL COMMERCIO A COLLEFERRO NEL PERIODO 2016-2021

Al fine di attivare uno studio sull’andamento del commercio nella nostra città abbiamo richiesto ai competenti uffici comunali i dati relativo al periodo 2016-2021.

Come Associazione Commercianti Colleferro riteniamo di aver assolto ai nostri compiti con massimo impegno avendo prodotto in meno di 3 mesi dalla nostra nascita le proposte che vi abbiamo indicato.

– COLLEFERRO FASHION SHOPS……SETTIMANA DEDICATA ALLA MODA 42 NEGOZI IN GARA …… ABBIGLIAMENTO – SCARPE- ACCESSORI MODA

TUTTI I NEGOZI CHE VENDONO MODA A COLLEFERRO IN VETRINA

VOTATE IL VOSTRO NEGOZIO PREFERITO

VINCE CHE PRENDE + MI PIACE TOTALIZZA OLTRE 10.000 VISUALIZZAZIONI ON LINE IN SOLI 2 GIORNI

– SOSTIENI IL COMMERCIO LOCALE

Daniele vi aspetta nel suo negozio nel quartiere scalo a Colleferro .

Attività di sostegno in favore delle attività presenti nei quartieri storici iniziamo da Colleferro Scalo, vogliamo sensibilizzare in nostri concittadini a fare acquisti nei negozi di vicinato specie nei quartieri meno frequentati commercialmente-

– E’ ARRIVATO IL MOMENTO DI FARE I FATTI

Denunciamo le inefficienze ed il forte stato di crisi di alcune tra le aree più importanti della nostra citta.-

L’economia della nostra città sprofonda ogni giorno di più .

L’industria è sparita già da tempo !

Interi quartieri assistono alla desertificazione del commercio ,(quartiere scalo,piazza mazzini,Piazza Italia) ed il processo prosegue inarrestabile fino alle vie più centrali (Via XXV Aprile e C.so Filippo Turati ). su via Consolare Latina si rischia la vita ogni giorno nello slalom tra marciapiedi ed auto in sosta.-

– IL MIO RISTORANTE PREFERITO A COLLEFERRO !

40 RISTORANTI-PIZZERIE-PUB IN GARA

Vetrina dedicata alla ristorazione nella nostra citta, con oltre 12.000 visualizzazioni in una settimana, si pone l’obiettivo di dare massima visibilità ad un settore importante come quello della ristorazione .

– S.O.S. COMMERCIO LOCALE !!!!

Abbiamo urgente bisogno dell’aiuto e della collaborazione di tutti !

– CITTADINI

– FORZE POLITICHE

– STAMPA

– IMPRENDITORI LOCALI

– ASSOCIAZIONI

– ISTITUZIONI

Il commercio locale nella nostra città sta morendo !

Campagna di sensibilizzazione per il sostegno del commercio locale.

– VIA XXV APRILE IL CUORE DEL COMMERCIO CITTADINO CHE NON BATTE PIU !!!!!

Su via XXV APRlLE nel tratto che parte da C.SO F. TURATI ed arriva fino all’incrocio con VIALE EUROPA sono presenti circa 67 esercizi commerciali di questi 12 hanno cessato la propria attività ed i locali commerciali restano desolatamente vuoti e spesso in stato di completo abbandono.

– SPESA SOSPESA

Un invito che ci sentiamo di rivolgere ai nostri colleghi operanti nel settore alimentare .-

Sarebbe un bel gesto ed un aiuto concreto per chi vive un momento di difficoltà.

Preghiamo GLI ESERCIZI DEL SETTORE ALIMENTARE che decideranno di aderire a questa iniziativa , di darcene notizia cosi da poterla condividere attraverso i nostri canali social .

– FAI FIORIRE LA VETRINA DEL TUO NEGOZIO ……

ecco una bella iniziativa proposta dalla nostra associata Antonella Caramanica

Antonella è una bravissima Garden Designer ed ha proposto alla nostra Associazione un progetto che mira ad esaltare le vostre vetrine o l’ingresso del vostro punto vendita mediante l’allestimento di arredi floreali con la scelta di piante e fiori più adatti al vostro punto vendita

– LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI NOSTRI ASSOCIATI .

La nostra associazione intende puntare molto sulla formazione professionale dei propri associati ,crediamo che solo evolvendo e migliorando il nostro modo di lavorare saremo in grado di competere nel prossimo futuro

Iniziamo subito con il primo importante appuntamento DEDICATO alle IMPRESE FEMMINILI NEL TERZIARIO

– “COLLEFERRO BELLISSIMO STORE 2021″

CLICCA ” MI PIACE ” SULLA FOTO DEL TUO NEGOZIO PREFERITO

41 NEGOZI DI COLLEFERRO PARTECIPANTI OPERANTI NELLE DIVERSE CATEGORIE MERCEOLOGICHE ATTENDONO LA TUA VALUTAZIONE.

Oltre 20.000 visualizazioni in una settimana

– CORSO FILIPPO TURATI …….

Una pista per formula uno … che vorrebbe diventare la via dello shopping, della cultura e della socialità !

Su corso Filippo Turati sono presenti 96 attività commerciali di cui 15 chiuse.

Denunciamo i problemi di una delle vie principali della nostra città

– AL VIA UNA IMPORTANTE COLLABORAZIONE

TRA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI COLLEFERRO

E SPAZIO ATTIVO- LAZIOINNOVA

Siamo estremamente soddisfatti per questa nuova sinergia che porterà al commercio locale importanti benefici .

Vi presentiamo intanto questa importante struttura che abbiamo il privilegio di ospitare nella nostra citta.

– COS’È UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE

✓Con il termine «Centro Commerciale Naturale» oppure semplicemente CCN, si indica un insieme di esercizi commerciali che condividono una politica comune di sviluppo per la promozione del territorio.

Nuove idee per un commercio di vicinato diverso.

– BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 – anno 2021.

Finanziamento a fondo perduto pari al 70% per sostenere la #digitalizzazione delle imprese.

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI COLLEFERRO

E’ A DISPOSIZIONE PER TUTTA L’ASSISTENZA NECESSARIA

SE HAI BISOGNO DI MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI

CELL 3481262641 asscommcolleferro@gmail.com

– TUTTE LE OPPORTUNITA’ CHE CI OFFRE L’EUROPA

I CONSULENTI DI ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI COLLEFERRO SONO A DISPOSIZIONE DEI NOSTRI ASSOCIATI PER GUIDARLI VERSO L’OTTENIMENTO DI IMPORTANTI FONDI E BENEFICI PER L’IMPRESA ED IL COMMERCIO .

PARTECIPA SUBITO AI BANDI IN CORSO E COGLI LA MIGLIORE OPPORTUNITA’ PER LA TUA IMPRESA .

– VIA CONSOLARE LATINA……DA VIA DIMENTICATA A STRADA DEL COMMERCIO

Basta consultare Google maps per capire l’importanza di questa strada.

Dopo la via di accesso a Colleferro dalla Casilina ,si procede su Corso Garibaldi ed arrivati in piazza Aldo Moro con la Via Latina a destra e C.so Filippo Turati davanti entrambi interdetti dal senso unico !!! l’unica via percorribile rimane VIA CONSOLARE LATINA .

Una strada importantissima per la nostra città e di conseguenza anche per il commercio cittadino

– DECOR….IAMOCI

ARRIVANO LE GIORNATE DEL DECORO URBANO

Accogliamo con grande piacere l’iniziativa programmata dall’Assessorato al Commercio del nostro Comune per le giornate di sabato 25 Settembre e 2 Ottobre a cui Seguiranno presumibilmente il 16 e 30 Ottobre

Riteniamo che una maggiore attenzione al decoro urbano possa costituire un eccellente volano per la ripartenza delle nostre attività Commerciali.

Come avevamo richiesto nel progetto “RipuliAmo la nostra città ” presentato da Associazione Commercianti Colleferro nello scorso mese di Giugno , invitiamo tutti i Commercianti di Colleferro a partecipare alle giornate programmate curando e migliorando ognuno lo spazio antistante il proprio esercizio.

Potremmo ancora continuare, ma credo che abbiate compreso il nostro impegno e la nostra buona fede .

Ora è arrivato solo il momento di COLLABORARE !!

A voi cittadini ed operatori commerciali chiediamo il massimo supporto ,aderire ad Associazione Commercianti Colleferro significa costruire nel tempo una rappresentatività stabile e qualificata senza la quale avremo poche speranze di migliorare la nostra situazione di imprenditori e di contribuire alla rinascita della nostra città.

ENTRA IN ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI COLLEFERRO .

Se resti in finestra a guardare non cambia nulla !!!!-