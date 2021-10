Colleferro, intermediari per efficientamento energetico: occhio alla truffa

Occhio alla truffa a Colleferro. In queste ore, per la città, girerebbero alcuni intermediari che proporrebbero bonus su efficientamento energetico/110/sisma ecc.

Il posto del Comune di Colleferro

Il Comune non sta mandando nessun intermediario per proporre le pratiche di efficientamento energetico/110/sisma bonus/bonus facciate in nessun quartiere della città.

Chiunque proponesse tali pratiche a nome del comune è chiaramente un impostore.

Il sindaco chiede di segnalare immediatamente al comune ed alle autorità competenti tali soggetti che nulla hanno a che vedere con gli uffici comunali e con l’amministrazione.