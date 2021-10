Concorso INPS: previste 1858 assunzioni. Ecco di cosa si tratta

Come viene riportato da Circuito Lavoro, è in arrivo un nuovo concorso INPS. L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha appena pubblicato un bando per la selezione di 1858 consulenti protezione sociale. Ecco tutti i dettagli e come partecipare.

Concorso INPS 1858 consulenti: bando e requisiti

L’INPS ha appena pubblicato un nuovo concorso volto a reclutare 1858 consulenti protezione sociale. Le nuove risorse saranno inserite con contratto a tempo indeterminato, area C, posizione economica C1. Il bando si rivolge a candidati laureati residenti in tutta Italia. Per partecipare alla selezione bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti a una delle tipologie previste dall’art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge; godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego.

Concorso INPS 1858 consulenti protezione sociale: le prove

La selezione prevede una valutazione per titoli, due prove scritte e una orale. Tuttavia, laddove dovesse pervenire un numero di domande superiore a 25.000, è prevista anche una prova preselettiva consistente in quesiti a risposta multipla. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte, o dell’eventuale preselezione, saranno comunicate sul sito web dell’INPS nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione” sottosezione ”Concorsi” e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami” del 26 novembre 2021, almeno 15 giorni prima della data di inizio.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite procedura telematica direttamente sul sito web INPS, tramite apposita applicazione. Il termine per la presentazione è il prossimo 2 novembre.