Come viene riportato dal noto portale Circuito Lavoro, Calzedonia ha pubblicato diverse offerte di lavoro per ottobre 2021. Posizioni aperte su tutto il territorio nazionale, anche Roma e Valmontone.

Posizioni aperte in Calzedonia per ottobre 2021

Sale Assistent

Requisiti e mission: buona conoscenza della lingua inglese. I candidati ideali si occuperanno del supporto ai clienti nei loro acquisti, ma anche del riassortimento e dell’organizzazione dell’area vendita e del magazzino

Sedi: in tutta Italia, anche Valmontone

Store Manager

Requisiti e mission: esperienza nel ruolo e buona buona conoscenza della lingua inglese. Le risorse prescelte si occuperanno di supervisionare, motivare e formare dello staff. Inoltre si occuperanno dell’analisi e del monitoraggio degli incassi, del visual merchandising e della gestione e organizzazione del magazzino

Sedi: Roma, Outlet Noventa di Piave (Venezia)

Come dicevamo, Calzedonia assume nuovo personale anche per la sede centrale di Verona. Qui i ruoli scoperti sono davvero tantissimi, quindi il consiglio – per accedere all’elenco completo – è quello di consultare la pagina ufficiale dell’azienda nell’area dedicata alle opportunità lavorative. Inserite la città di riferimento per filtrare la ricerca.

Tutti coloro che saranno assunti saranno inizialmente affiancati da professionisti in modo da acquisire le competenze di base che saranno poi affinate col passare del tempo.

Come candidarsi

Offerte di lavoro Calzedonia, come inoltrare il proprio curriculum? Una volta selezionata la posizione di interesse, cliccateci sopra per accedere a requisiti e mansioni, quindi seguite la semplice procedura per inserire i vostri dati personali e inviare in via ufficiale il vostro curriculum. Generalmente l’azienda opta per il recruiting on line, dopo aver selezionato i curriculum ricevuti.