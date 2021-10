Ad Anagni, i militari della locale Stazione hanno notificato la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone nei confronti di un 43enne, domiciliato nella provincia ciociara.

Anagni, l’intervento dei Carabinieri

Il provvedimento odierno è scaturito da una denuncia querela presentata dalla ex convivente, anch’essa residente nell’alta Ciociaria, per azioni consistenti in violenze, minacce e pedinamenti che ne limitavano il regolare svolgimento della vita quotidiana.

Lo stesso non potrà pertanto avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex compagna e non potrà comunicare con nessun mezzo telefonico, telematico o epistolare e, a tale scopo, i militari hanno sequestrato i cellulari di proprietà dello stesso.

