47enne di Anagni finisce nei guai per guida in stato di ebbrezza e sotto sostanze stupefacenti. Il reato è stato commesso ben 10 anni fa a Parma.

L’episodio

Nel pomeriggio di ieri, ad Anagni, i militari della locale Stazione, hanno ottemperato all’ordine di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di 47enne del luogo e contestuale ordine di esecuzione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma.

Infatti, l’uomo deve espiare la pena di anni 1 e mesi 5 e giorni 20 per arresto per guida in stato di alterazione alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, commessi a Parma nel 2011.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Velletri.