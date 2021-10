Nove persone arrestate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, è il bilancio dei controlli antidroga scattati in diversi quadranti della Capitale nel corso del week-end.

I militari hanno sequestrato centinaia di dosi tra cocaina, hashish, eroina e marijuana pronte per essere immesse nei circuiti delle piazze di spaccio.

Ingente anche il sequestro di denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio

Solo a Tor Bella Monaca, i Carabinieri del Comando Stazione di zona hanno arrestato, in poche ore, 4 persone, tutte sorprese in possesso di dosi di droga tra largo Ferruccio Mengaroni e via dell’Archeologia: si tratta di tre uomini di età compresa tra i 19 e i 47 anni, tutti già conosciuti alle forze dell’ordine, e di una ragazza di 18 anni, incensurata. Nel corso delle attività i militari hanno sequestrato svariate dosi di cocaina, hashish, eroina e marijuana pronte per essere smerciate.

A Tor Vergata, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno fatto scattare le manette ai polsi di un romano di 19 anni e di un cittadino senegalese di 33 anni: nelle loro tasche sono state trovate decine e decine di dosi di hashish. Altre due persone, trovate in loro compagnia poiché interessate all’acquisto di stupefacenti, sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntori di droghe.

A Cinecittà, invece, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un ragazzo di 28 anni, nato in Brasile ma residente a Velletri, attualmente sottoposto all’obbligo di dimora, dopo un rocambolesco inseguimento.

Il fuggitivo non si è fermato all’alt del posto di controllo dei Carabinieri e con una serie di manovre spericolate ha tentato di guadagnare una via di fuga: il motivo del comportamento tenuto dal 28enne, oltre al provvedimento cui è sottoposto, è riconducibile al fatto che non avesse mai conseguito la patente di guida e che nelle sue tasche sono spuntate delle dosi di cocaina. Per lui le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, lesioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione Roma Trastevere, infine, hanno arrestato un cittadino egiziano di 25 anni subito dopo essere stato notato mentre consegnava un involucro sospetto ad un’altra persona che, a sua volta, gli corrispondeva del denaro. I militari, immediatamente intervenuti, hanno sorpreso il 25enne in possesso di alcune dosi di cocaina e denaro contante: l’acquirente invece, è stato segnalato all’U.T.G. di Roma in qualità di assuntore di stupefacenti.

In zona Quarticciolo, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 33enne romano trovato in possesso di 20 dosi di cocaina. L’uomo è stato fermato per un controllo in via Cerignola e ha tentato di disfarsi di un involucro contenente la droga ma è stato bloccato dai Carabinieri.

L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.