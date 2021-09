Amazon cerca magazzinieri a Roma, anche a Colleferro: come candidarsi

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Amazon cerca magazzinieri a Roma e Rieti: come candidarsi allora per questa interessante opportunità di lavoro nel Lazio? Di seguito ecco alcune delle informazioni più importanti su requisiti da possedere e modalità di candidatura per trovare occupazione all’interno del colosso americano che negli ultimi anni sta investendo anche in Italia, con enorme successo.

Amazon cerca magazzinieri a Roma e Rieti: requisiti e mansioni

Non è richiesta una già pregressa esperienza maturata in questo ruolo anche se, ovviamente, avere già delle conoscenze di base potrebbe aiutare in fase di selezione. In particolare, avere già lavorato come come magazziniere, carrellista, mulettista, spedizioniere, imballatore, addetto alla logistica, addetto allo smistamento, operatore di magazzino potrebbe rivelarsi molto utile.

Richiesta è poi la disponibilità a lavorare su turni, inclusi notturni e festivi, e/o a fare straordinari. Ancora, essere maggiorenni e avere una buona conoscenza della lingua italiana sono altri requisiti richiesti da Amazon per coloro che vorranno farsi avanti.

Quali compiti nello specifico dovranno svolgere coloro che saranno assunti come magazzinieri in Amazon? Le mansioni saranno tante. Per esempio ricevere la merce e stoccarla nel magazzino, relevare e scansionare gli ordini con uno scanner e imballare e spedire gli ordini effettuati dai clienti. E ancora, classificare i pacchi in base alle dimensioni e alla destinazione, ricevere la merce in entrata nel magazzino e risolvere eventuali imprevisti. L’obiettivo è quello di fare in modo che i clienti restino sempre soddisfatti dei servizi Amazon.

Come candidarsi

Ci si può candidare telematicamente, compilando il form on line a seconda della sede di interesse:

Inserendo i dati richiesti, la candidatura per le offerte di lavoro Amazon diventerà ufficiale.