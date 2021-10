Incendio Ponte di Ferro, attivo COC e predisposte deviazioni per la viabilità

Chiusure, deviazioni e attivazione del COC per l’incendio che ha interessato il Ponte di Ferro in zona Ostiense.

Le info

“A seguito dell’emergenza verificatasi, a causa di un incendio scatenatosi sul Ponte di Ferro (Ponte dell’Industria) in via del Porto Fluviale, intorno alle ore 23:00 di sabato 2 ottobre 2021, è attivo dalle ore 7:00 di stamane, nella sede di Porta Metronia del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

Convocati al tavolo i rappresentanti delle strutture capitoline e delle società di pubblici servizi, per ripristinare al più presto tutti i servizi come il gas e la luce, inibiti dall’incendio e la viabilità, quest’ultima, previa verifica sulla stabilità del ponte.

Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200”, è quanto riportato dall’Amministrazione Capitolina.

Come riportato da Luceverde Roma, la zona in prossimità dei due ingressi del ponte è circondata da transenne, da via Pacinotti a via del Commercio; presenti sul posto agenti della Polizia di Roma Capitale e dei Vigili del Fuoco a presidiare i due lati del ponte. I percorsi alternativi prevedono via Ostiense, via Marconi e via Ettore Rolli. Le deviazioni interessano anche le linee di trasporto pubblico.