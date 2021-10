Monterotondo, accusa un malore mentre fa jogging: morto 57enne

Si sente male mentre percorre via Salaria, a Monterotondo. Morto un uomo di 57 anni.

Dramma a Monterotondo: muore uomo di 57 anni

Un post Facebook che, in poco tempo, ha fatto il giro del web. Il post, purtroppo, parla della morte di un uomo di 57 anni avvenuta a Monterotondo, più precisamente lungo via Salaria, strada dove l’uomo stava facendo attività sportiva.

Stando a quanto riportato dai post, alcuni passanti si sono fermati e hanno provato ad effettuare il massaggio cardiaco. Sul posto è anche intervenuta l’eliambulanza per portare l’uomo il più in fretta possibile in ospedale.

Tutti i tentativi di rianimazione, però, sono stati inutili.