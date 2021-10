Rischio chiusura o riduzione dei servizi dei Pronto soccorso degli ospedali di Subiaco e Monterotondo nella fascia notturna? In queste ore, tramite alcune testate giornalistiche, è rimbalzata questa notizia. L’Asl Roma 5, attraverso una nota, fa chiarezza.

La risposta dell’Asl Roma 5

Non esiste alcun rischio di chiusura o riduzione dei servizi dei Pronto soccorso degli ospedali di Subiaco e Monterotondo nella fascia oraria notturna. Non è previsto inoltre alcun declassamento a ‘punti di primo intervento’.

L’Azienda sanitaria ha già intrapreso e sta percorrendo tutte le azioni possibili e consentite per il reclutamento di ulteriore personale. La tutela della salute dei cittadini e la qualità dei servizi sanitari offerti sono le assolute priorità, l’assistenza non si è fermata nei momenti più duri della pandemia e non si fermerà neanche ora.

Si invitano gli organi di informazione a non generare allarme nell’opinione pubblica”.

Vedremo come si evolverà la vicenda.