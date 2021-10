“Un indovino mi disse”… questo il titolo di uno dei più famosi libri di Tiziano Terzani, che in parte richiama la storia di Natale Veronesi, 101enne di Boville Ernica.

101 anni e si è appena fatto la terza dose di vaccino

Il 101enne Natale si è appena fatto la terza dose in una delle sedi allestite dalla Asl di Frosinone. Ha creduto nel vaccino anti-Covid e ha sostenuto tutta la prassi. Se questo non bastasse a descrivere quanto sia stato ligio a ogni disposizione, il signor Natale ha anche raccontato al personale sanitario che la sua lunga vita sarebbe anche stata merito di… non proprio un indovino, ma quasi.

Infatti, Natale ha trascorso gli anni bui della guerra e all’epoca gli venne letta la mano. Gli dissero che sarebbe vissuto fino a 105 anni! Ovviamente, non ci sono fondamenti scientifici in ciò, ma noi gli auguriamo di arrivarci in buona salute e perché no, magari di andare anche oltre. E lui ne è convinto perché si è già prenotato per i prossimi richiami.