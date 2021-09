Vaccini anti-Covid, al via la terza dose per over 80, pazienti di RSA e sanitari

Nel pomeriggio di oggi, 25 settembre 2021, il Comitato Tecnico Scientifico ha deciso di estendere la terza dose del vaccino anti-Covid agli over 80, per gli ospiti delle Residenze sanitarie assistite e per i sanitari più esposti al contagio. Rinviato l’allargamento al resto del personale.

La decisione del CTS

Al via alla terza dose del vaccino anti-Covid per altre categorie sociali, oltre agli immunocompromessi, trapiantati e malati oncologici particolari. Lo ha deliberato durante una riunione di oggi pomeriggio il Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Riceveranno la dose aggiuntiva gli over 80, i pazienti delle RSA e i sanitari più esposti al contagio.

