Offerte di lavoro Google: posizioni aperte anche a Roma

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Google offre opportunità di lavoro in tutta Italia, anche a Roma.

Offerte lavoro Google: posizioni aperte in Italia

Generalmente Google cerca figure junior e senior da inserire in diverse aree a seconda dell’esperienza maturata. Anche stavolta, il colosso americano non fa eccezione. Ecco dunque le posizioni aperte in Italia per le quali è attualmente possibile candidarsi:

A Milano

Google Workspace Sales Specialist, Public Sector

Network Deployment Engineer

Product Lead, Strategy and Operations, Go-To-Market (Italian, English)

Publisher Solutions Consultant, gTech

Sales Strategy and Operations Associate, Google Cloud (Italian)

Senior Principal Architect, Retail, Google Cloud

Solutions Architect, Databases, Google Cloud

Technical Program Manager, Data Center Colocation Operations

A Roma

Principal Sovereignty Architect, Google Cloud

Sales Engineer, Smart Analytics, Google Cloud

Senior Analyst, Strategic Outreach and Engagement (Spanish, Italian)

Tirocini

Come anticipato, Google dà la, possibilità a giovani laureati di prendere parte a tirocini in diversi ambiti. Internship in Engineering & Tecnology e Internship Business sono i due tirocini attualmente disponibili.

Come candidarsi per le offerte di lavoro in Google

Come fare per avanzare la candidatura in via ufficiale e provare a essere assunti all’interno della grande multinazionale a stelle e strisce? Il consiglio è quello di consultare la pagina ufficiale dedicata alle opportunità di carriera. Filtrate la ricerca utilizzando la barra a sinistra, altrimenti vi troverete di fronte a un interminabile elenco di offerte di lavoro Google in tutto il mondo. Inserendo Roma o Milano potrete accedere alle opportunità “italiane”. Selezionate il profilo che vi interessa per consultare i requisiti richiesti e sfruttate l’apposito bottone azzurro in basso per candidarvi.