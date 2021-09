PASSEPARTOUT è il Job Day gratuito rivolto ai cittadini in cerca di lavoro e alle aziende alla ricerca di personale, per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L’evento, alla sua seconda edizione, è realizzato dalla Regione Lazio con DiSCo e Porta Futuro Lazio, in collaborazione con Monster, e si terrà in presenza, in linea con le normative per il contrasto e contenimento del Covid-19, il 22 e il 23 settembre 2021, a Valmontone, presso il Palazzo Doria-Pamphilj, in Piazza Umberto Pilozzi.

i candidati in linea con i profili ricercati saranno contattati per sostenere uno o più colloqui nell’ambito dell’evento. Visiona le numerose offerte e invia la tua candidatura:

Non perdere questa opportunità!

Per maggiori dettagli leggi la news

Fonte: Porta Futuro