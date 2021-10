È ufficialmente arrivato ottobre e quali le regioni d’Italia che rischiano di cambiare colore? Andiamo ad osservare la situazione da vicino.

Rischio cambio di colore nelle Regioni? Ecco come potrebbe essere la situazione da ottobre 2021

Quella di oggi sarà una giornata importante, in quanto verrà svolto il consueto monitoraggio sull’andamento dell’epidemia con particolare attenzione sulla pressione negli ospedali. Sulla base di questo, infatti, lunedì prossimo potrebbe essere un giorno decisivo per diverse regioni che potrebbero cambiare colore.

Ma quali sono quelle che rischiano? Tra queste c’è la Sicilia che, malgrado non abbia una situazione allarmante, resta in bilico perché le terapie intensive hanno raggiunto il 7%, mentre l’area medica il 13. Numeri non molto elevati, intendiamoci, ma che farebbero tornare la zona del sud Italia in zona bianca. Altra regione a rischio è la Calabria: le terapie intensive hanno raggiunto il 9% mentre l’area medica è al 15%.

Nel Lazio, invece, la situazione sembra essere piuttosto sotto controllo e, a meno di clamorose sorprese, non dovrebbe esserci nessun cambio di colore. La soglia delle terapie intensive è ferma al 6%.