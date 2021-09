Tragico incidente sul Lungotevere: morto un ragazzo di 22 anni

Tragico incidente all’alba di oggi, 30 settembre 2021, a Roma, sul Lungotevere Aventino: è morto un ragazzo di 22 anni, mentre i suoi tre amici sono rimasti gravemente feriti.

Incidente mortale sul Lungotevere: deceduto un 22enne

La precisa dinamica dell’incidente è ancora da chiarire: sembrerebbe che, per cause ancora da stabilire, il conducente a bordo dell’autovettura su cui viaggiavano i ragazzi abbia perso il controllo, finendo contro un palo. L’impatto è risultato fatale per il 22enne, deceduto sul colpo.

Gli altri ragazzi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Giovanni, al San Camillo e al Santo Spirito. Non è stato ancora reso noto chi fosse alla guida dell’autovettura.

Sul posto, indagano gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale. Disagi per la viabilità; disposte deviazioni per alcune linee Atac:

Foto di repertorio