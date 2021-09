Roma. Apre un nuovo centro antiviolenza nel IX Municipio

Apre un altro Centro Antiviolenza di Roma Capitale, a via Nicola Stame, nel municipio IX, portando così a 10 i nuovi Centri Antiviolenza aperti dall’Amministrazione.

I dettagli

Anche questo Cav non sarà designato con il toponimo della via, ma in virtù del recente percorso partecipativo, porterà il nome di Massimo Di Gregorio, presidente della Commissione municipale Pari Opportunità del IX municipio di Roma Capitale, recentemente scomparso.

L’immobile è di proprietà del Municipio IX, che ha provveduto alla ristrutturazione; il servizio è curato dal Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale attraverso l’affidamento a un ente gestore.

I Centri Antiviolenza di Roma Capitale offrono servizi specialistici tra cui colloqui personalizzati, assistenza psicologica, consulenze legali, supporto ad eventuali figli minori, mediazione culturale per le donne straniere, orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa.

Il sostegno offerto è contro ogni tipo di violenza di genere: fisica, sessuale, psicologica, domestica, economica, stalking, molestie sul lavoro. Per ogni donna, viene offerto un piano personalizzato di fuoriuscita dalla violenza.

Le operatrici del Centro Antiviolenza in via Nicola Stame 160, 162 sono raggiungibili H24 al numero 333.4912002 o tramite il Numero Nazionale Anti Violenza e Stalking 1522.

È inoltre possibile inviare una mail all’indirizzo cav.municipio9@gmail.com.

La sede è aperta fino a venerdì 1 ottobre nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì dalle 10.00 alle 14.00. A partire da lunedì 4 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

L’elenco aggiornato delle strutture antiviolenza presenti in città e di tutti i contatti utili – compresi i tre numeri WathsApp – è disponibile sulla pagina “Roma per le donne” del portale di Roma Capitale: https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF40339&pagina=3