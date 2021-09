Alatri, brutto incidente tra due auto: traffico in tilt su entrambe le direzioni

Sulla SR155 di Fiuggi, in località Alatri, si registrano code in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto nel primissimo pomeriggio della giornata di oggi, mercoledì.

L’incidente

Questo 29 settembre 2021 non sarà ricordato come una giornata agevole per il traffico per gli automobilisti che stanno transitando al km 15+250, all’altezza di via del Canneto.

Al momento, si procede a senso unico alternato.

Lo comunica Astral Infomobilità.

Per quanto riguarda la situazione viabilità, quest’ultima tornerà alla normalità il prima possibile. Sulle condizioni di salute dei guidatori e di eventuali altre persone all’interno delle auto, al momento non ci sono novità.

La dinamica dell’incidente resta comunque al vaglio delle forze dell’ordine che, terminati i consueti rilievi rituali, capiranno come è andata.

Ricordiamo dunque che al momento ad Alatri si registrano code su entrambi i sensi di marci all’altezza di via del Canneto sulla SR155 di Fiuggi. Potrebbero seguire aggiornamenti.