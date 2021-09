Guai per un 35enne di Alatri che, evaso dai domiciliari, ha raggiunto la sua ex a Ventimiglia e l’ha presa in ostaggio.

Evade dai domiciliari e prende in ostaggio l’ex ragazza: la ricostruzione

Fatto choc avvenuto a Ventimiglia. Un uomo di 35 anni, residente proprio nel paese Ciociaro, forse geloso per la fine della relazione con l’ex ragazza di 35 anni, è evaso dai domiciliari e ha raggiunto la donna fino a Ventimiglia.

Da lì si è creato il dramma. Difatti, secondo quanto emerge, l’uomo ha preso un taglierino e ha tenuto sequestrata la ragazza dentro casa. Dopo diverse peripezie, la donna è riuscita a scappare e a raggiungere una caserma dei Carabinieri per denunciare il tutto alle autorità.

La vittima, con se, non aveva neanche il cellulare, prontamente sequestrato dall’uomo.

I militari, una volta fornita la descrizione, hanno raggiunto casa della 35enne ma, l’ex, si era dileguato facendo sparire le proprie tracce. Un’attenta e minuziosa ricerca nei vicoli, ha permesso alle Forze dell’Ordine di ritrovare l’uomo che è stato arrestato.