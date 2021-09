Valle Fiorita e Tor Bella Monaca, arresti e spaccio di droga: i dettagli

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca in tre distinte attività, hanno arrestato due persone per droga e una terza per evasione, inoltre hanno segnalato alla Prefettura un assuntore di stupefacenti.

Ecco tutti i dettagli

In via San Biagio Platani, i militari, al termine di un servizio di osservazione, hanno arrestato una 33enne romana, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti; la donna è stata bloccata subito dopo avere ceduto dello stupefacente ad un 54enne romano che è stato identificato e segnalato quale assuntore. Nel corso di perquisizione personale, l’arrestata è stata trovata in possesso di ben 24 dosi di cocaina del peso di circa 10 grammi, di 1 dose di hashish del peso di circa 5 grammi e della somma contante di 100 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre la donna è stata condotta presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

In manette è finito anche un romano di 23 anni, nullafacente e con precedenti, in atto sottoposto agli arresti domiciliari. I militari nel corso di un controllo presso l’abitazione del giovane, insospettiti dallo strano comportamento, hanno perquisito l’abitazione, rinvenendo e sequestrando 3 involucri in cellophane contenenti hashish del peso di circa 11 grammi e la somma contante di 720 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Dopo l’arresto il giovane è stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

In serata, in via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno arrestato per evasione un 49enne romano, disoccupato e con precedenti, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo è stato fermato fuori dal proprio domicilio e senza giustificato motivo. Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.