Blitz anti droga a Tor Bella Monaca, San Basilio, Quarticciolo, Centocelle ed Eur

Nel fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito numerosi controlli antidroga con mirati blitz nelle periferie della Capitale.

Il bilancio delle attività è di 15 persone arrestate e centinaia di dosi di droga sequestrate.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 41enne romano sorpreso a cedere, a tre diversi acquirenti, dosi di cocaina in via Recanati a San Basilio. L’uomo è stato bloccato e trovato in possesso di ulteriori dosi di cocaina e 3,5 g di hashish, oltre che 170 euro in contanti mentre gli acquirenti sono stati identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori.

In zona Quarticciolo, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato 4 persone, due sorprese a spacciare droga e due che fungevano da “vedetta”. Si tratta di cittadini romani già noti per precedenti reati inerenti gli stupefacenti. Due di loro sono stati bloccati in via Manfredonia dove uno di loro stava cedendo dosi di cocaina ad un giovane, mentre l’altro era a controllo della zona, posizionato poco distante tra le auto in sosta. I Carabinieri li hanno bloccati e hanno recuperato anche le dosi di cocaina che avevano occultato all’interno di un cestino dei rifiuti lungo la via. Sequestrate in totale 9 dosi di cocaina e 220 euro.

Sempre in via Manfredonia, poco dopo, gli stessi Carabinieri hanno bloccato gli altri due mentre cedevano dosi di cocaina ad un acquirente. I militari hanno notato uno di loro che controllava dall’angolo della via i movimenti del complice, il quale ha prelevato gli involucri di droga da un foro al margine del marciapiede. I due complici sono stati immediatamente bloccati e tutta la droga è stata sequestrata. In totale sono state rinvenute 32 dosi di cocaina.

Gli arrestati sono stati trattenuti in caserma, all’interno delle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

In via Aldo Buzzi, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 32enne romano bloccato appena dopo aver ceduto alcune dosi di cocaina ad un 30enne romano. Nell’auto del 32enne, parcheggiata poco distante, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 31 dosi della stessa droga. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

I Carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno arrestato un 23enne romano, già sottoposto a detenzione domiciliare che, durante un controllo per verificare la sua presenza nell’abitazione in via delle Campanule, è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish del peso di 19 g e di ulteriori due dosi della stessa droga, oltre che di materiale per il confezionamento e un coltello con lama intrisa di stupefacente.

I Carabinieri della Stazione Roma Eur hanno arrestato un 30enne del Bangladesh sorpreso in viale America mentre cedeva una bustina contenente 6 pasticche di yaba ad un connazionale. I militari lo hanno bloccato e perquisito rinvenendo altre 15 pasticche della stessa droga e 275 euro in contanti, presunto provento di spaccio.

In via Palmiro Togliatti, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 25enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, notato mentre avvicinava alcuni giovani in via Tiburtina. Dopo averlo seguito per un breve tratto, lo hanno sorpreso mentre cedeva 3 g di eroina ad un 54enne romano. Nelle sue tasche sono stati trovati anche 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

I Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno fermato per un controllo un 29enne romano notato aggirarsi con fare sospetto in via Giuseppe Piolti de’ Bianchi. I Carabinieri lo hanno perquisito rinvenendo 5 g di cocaina e denaro contante. È stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Un 18enne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata dopo essere stato sorpreso a cedere alcune dosi di hashish ad un coetaneo in via del Fosso di Santa Maura. I Carabinieri hanno sequestrato 5 g della stessa droga e denaro contanti, rinvenuti nelle sue tasche. Gli stessi Carabinieri hanno anche arrestato un 38enne della Guinea notato in via Casilina presso la fermata metro C “Torrenova” mentre cedeva un paio di dosi di hashish ad un 27enne di Viterbo. Il 38enne è stato trovato in possesso di diverse dosi della stessa droga e 200 euro, ritenuti provento dello spaccio. Identificati anche gli acquirenti che sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, invece, hanno arrestato, con l’ausilio dei colleghi dell’8° Reggimento Lazio, un 51enne originario della provincia di Oristano ma residente a Roma, già sottoposto alla misura della presentazione in caserma per precedenti reati, che, fermato per un controllo in via Santa Rita da Cascia, è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina e 200 euro, ritenuti provento di attività illecita.

Gli stessi militari hanno arrestato un 42enne romano in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 24 settembre 2021 dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma. La misura cautelare scaturisce a seguito delle continue violazioni degli arresti domiciliari a cui l’uomo era già sottoposto per reati di droga e accertate dai Carabinieri. Il 42enne è stato prelevato dalla sua abitazione in via dell’Archeologia e portato nel carcere di Rieti.

Sempre in via dell’Archeologia, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 17enne di Marino bloccato all’interno di una nota piazza di spaccio. La successiva perquisizione personale eseguita dai militari ha permesso di rinvenire 16 dosi di cocaina e 95 euro che nascondeva nelle tasche della tuta. Il minore è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza Minori di Roma in attesa del rito direttissimo.