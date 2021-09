Aumentata la capienza per stadi, cinema e teatri: la decisione del CTS

Le nuove disposizioni per il mondo dello sport e dello spettacolo sono arrivate ieri sera, 27 settembre 2021.

Le decisioni del CTS

Come riportato dall’Ansa, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), dopo una riunione durata quasi tre ore, si è pronunciato in merito alle riaperture per lo sport e lo spettacolo: la capienza negli stadi e nei luoghi all’aperto può passare al 75%; nei palazzetti e nei luoghi al chiuso si ha un aumento al 50%.

Per quanto concerne cinema, teatri e sale concerti si passa al 100% all’aperto ed all’80% al chiuso. Non sono previste restrizioni per i musei.

Foto di repertorio