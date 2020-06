La pista ciclabile è un progetto di cui si parla da tempo e presto dovrebbe diventare realtà. Si tratta di una strada, lunga 8 chilometri e larga circa 2 metri e mezzo, che collegherà il quarto chilometro (zona tra Colleferro e Artena) alla stazione ferroviaria di Colleferro. Previsto anche un sistema di illuminazione e di videosorveglianza.

Il tutto, dovrebbe articolarsi attraverso un percorso – parallelo a via Latina – che passerebbe nella zona del Castello, che dovrebbe essere rinnovata. Questo in virtù di un accordo stipulato tra Comune di Colleferro e Secosvim, società immobiliare dell’Avio, che detiene i diritti di via Romana, da anni al centro di dibattiti su un possibile utilizzo.

Quando sarà pronta? Presumibilmente, nel 2021. Anche il 3C dovrebbe trarre giovamento dai suddetti accordi e potrebbe cambiare volto (in meglio). Un motivo in più per approfittare del bonus mobilità.

Foto di repertorio non attribuile ai lavori della pista ciclabile, peraltro non ancora iniziati.