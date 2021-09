Tivoli, brutto incendio nella notte: in fiamme una nota tipografia della zona

Tanto spavento nella zona di Villa Adriana, a Tivoli. È andata a fuoco una nota tipografia della zona.

Incendio in una tipografia di Tivoli

Incendio devastante. Sono queste le informazioni che vengono direttamente da Tivoli dove, nella giornata di ieri, domenica 26 settembre 2021, è andata a fuoco una nota tipografia della zona, situata in via Lago di Albano.

Stando a quanto trapela, l’incendio è partito da un gommone parcheggiato in zona, per poi interessare un furgone ed infine proprio la tipografia. Fiamme molto alte che hanno interessato diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno riscontrato non poche difficoltà nello spegnere l’incendio.

I Carabinieri hanno aperto un fascicolo e non escluderebbero nessuna ipotesi.