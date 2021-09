Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Lazio, i dati Coronavirus di oggi

Coronavirus: D’Amato, “oggi nel Lazio su 8.603 tamponi molecolari e 16.236 tamponi antigenici per un totale di 24.839 tamponi, si registrano 306 nuovi casi positivi (-55) in calo rispetto a sabato 18 settembre (-70), sono 2 i decessi (-4), 396 i ricoverati (+1), 55 le terapie intensive (+4) e 378 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,2%. i casi a Roma città sono a quota 150” .

***Terza dose: già vaccinati oltre 5 mila cittadini che rappresentano il 20% dell’intera quota nazionale. On-line pagina prenotazione dose addizionale solo per le categorie elencate circolare del ministero della salute-direzione generale prevenzione del 14/09/2021. Queste categorie possono usufruire sia della chiamata attiva nelle strutture dove sono in carico, sia della prenotazione . Tutte le info sul portale Salutelazio.it .

***Campagna vaccinale: nel Lazio raggiunte 8,2 milioni somministrazioni, pari a oltre l’82% della popolazione over 12 in doppia dose. Attive le somministrazioni anche nelle farmacie con vaccino Moderna.

***Omaggio a giovane medico deceduto: domani presso l’ospedale dei Castelli si terrà un concerto in omaggio a Gianluigi Andrea Piegari per gli amici ‘Gigi’ un giovane medico deceduto a causa del Covid. A fine agosto aveva effettuato un intervento in codice rosso ad un paziente positivo Covid. Concerto dal titolo ‘Senza Respiro’ sulle note di Ennio Morricone con l’orchestra da Camera di Frosinone.

*** Open Day Colf/Badanti: in tutte le Asl del territorio regionale. Domani Open Day dedicati all’hub La Vela PTV, La Nuvola, drive-in Valmontone e Stazione Termini. Basta presentarsi con la tessera sanitaria.

I dati dalle ASL Roma

* Asl Roma 1: 44 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 2: 88 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 3: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 4: 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 6: 34 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

I dati dalle province

Nelle province si registrano 82 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: si registrano 13 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl di Latina: si registrano 43 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl di Rieti: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl di Viterbo: si registrano 9 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.”

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Foto di repertorio