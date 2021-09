Agguato ad Anzio. Spari in strada, gambizzato un 41enne

Colpi di pistola in strada, gambizzato un 41enne. E’ quanto successo ieri sera, 24 settembre 2021, ad Anzio, lungo Corso Italia.

Anzio, gambizzato un 41enne

I fatti sono accaduti ieri sera, verso le 21:00. Nei pressi di Corso Italia, una delle maggiori piazze di spaccio della città, sono stati spari due colpi di pistola, che hanno colpito un 41enne. L’uomo è stato colpito alla gamba sinistra ed è stato operato nella notte.

Non sembrerebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda, sta indagando la Polizia di Stato che, al momento, non rilascia dichiarazioni. L’ipotesi più accreditata è che possa essersi trattato di un regolamento di conti legato al mondo della droga. Si cerca chi ha aperto il fuoco.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulle indagini.

Foto di repertorio