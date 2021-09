Le immagini stanno facendo il giro del web. È la storia di Lucia (nome di fantasia) che a a poco più di 50 anni è morta d’infarto. I suoi animali, 2 cani e 3 gatti, sono rimasti abbandonati per un mese.

Il post della pagina Facebook I Gatti Di Anzio

Martedì 14 settembre. Ci chiamano per dei gatti abbandonati e ci troviamo in un un quartiere popolare di Anzio, un quartiere come ce ne sono tanti qui, un quartiere fatto di gente semplice, povera, e li ci fanno vedere la casa, è lì che viveva Lucia (nome di fantasia) una signora di poco poi di 50 anni. Lucia, vittima della solitudine e di un mondo sempre più avido viveva lì.

E come spesso accade quando si è soli di cerca affetto negli animali. Loro non ti giudicano loro ti amano anche se hai poco da offrire. Lucia…che raccoglieva i mici più bisognosi per strada e li portava su nella sua casa. Lucia che nella solitudine della sua vita muore. Un infarto…e i suoi unici amori a vegliarla fino a che i vicini chiamano le autorità insospettiti dall’odore forte.

Vengono levati i 2 cani e 3 gatti ma altri 3 forse spaventati rimangono nascosti. Nessuno si accorge di loro. Nessuno li cerca. Chiudono la porta e mettono i sigilli qui comincia una storia assurda, una storia che sembra facile risolvere ma che per la burocrazia diventa un’impresa epica

Qualche giorno nascosti ma poi la fame è tanta, la paura comincia a crescere e quindi eccoli lì che si affacciano al balcone.

Dal 15 agosto questi mici sopravvivono grazie alle persone del quartiere. Alla signora Cristina che prepara cartocci pieni di cibo, del signor Alessio che lancia il cibo con una mira eccezionale , al signor Bruno che fa passare l’acqua attraverso la porta di casa.

Cristina Alessio Bruno e tanti altri..

Gente umile, gente che vive con poco ma con un cuore grande. Gente che ha provato a chiamare il mondo per liberare quei mici. Ma alla fine sono solo animali…

Guardiamo quel balcone e quei panni rimasti stesi dal 14 agosto. Ci sale un senso di tristezza e di impotenza.

Andiamo via con una promessa…Lucia non ti preoccupare…i mici saranno portati in salvo puoi starne certa. Riposa tranquilla.

LA VICENDA È IN MANO ALLA LAV CHE STA CERCANDO IN TUTTI I MODI POSSIBILI DI INTERVENIRE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE.