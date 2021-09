Roma. Imbratta un palazzo del Centro storico: denunciato un 47enne

Stava imbrattando il muro di un palazzo in pieno Centro Storico, non distante da piazza Navona, l’uomo italiano di 47 anni fermato e denunciato dalla Polizia Locale di Roma Capitale.

L’intervento della Polizia Locale

Gli agenti del Gruppo GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico), ricevuta la segnalazione di un cittadino, sono subito intervenuti nella località indicata, trovando ancora l’uomo intento a imbrattare, con una bomboletta spray, il muro di uno stabile.

Oltre alla denuncia per imbrattamento, nei suoi confronti si è proceduto per il reato di minacce e resistenza a pubblico ufficiale, per la condotta aggressiva tenuta dal 47enne che, dopo aver inveito contro i caschi bianchi impegnati a farlo desistere dalla sua azione, si è opposto alle procedure di identificazione.