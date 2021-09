Paura a Torpignattara: scippatore accerchiato tenta di uccidere i poliziotti

Paura nella zona di Torpignattara dove un uomo di 29 anni ha tentato di uccidere alcuni agenti della Polizia che stavano cercando di fermarlo per arrestarlo.

Tentato omicidio a Torpignattara: ecco cosa è successo

Era alle strette e ha pensato di accelerare con il suo scooter e di investire i poliziotti. Il tutto è successo ieri pomeriggio, giovedì 23 settembre 2021, a Torpignattara. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un uomo di 29 anni, di origine bosniaca, dopo aver compiuto uno scippo (forse l’ennesimo degli ultimi tempi) è stato fermato in via Malatesta, angolo con via Gattamelata.

Accerchiato dagli agenti della Polizia, il 29enne per tentare di fuggire all’arresto, in sella al suo scooter, ha aperto il gas e ha investito tre poliziotti. L’impatto è stato forte, tanto che il malvivente è caduto dalla moto ed è stato subito ammanettato e arrestato.

Gli agenti feriti sono stati portati in ospedale.