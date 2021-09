Una macabra scoperta quella fatta ieri, 22 settembre 2021, dalle Forze dell’Ordine in zona Eur, nella Capitale: all’interno di un camper è stato ritrovato il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione.

Macabra scoperta in zona Eur: ritrovato il cadavere di un 60enne

Il forte odore proveniente dal camper ha messo in allerta alcuni passanti, che hanno contattato le Forze dell’Ordine attraverso il Numero Unico per le emergenze.

Sul posto, i Carabinieri intervenuti hanno fatto la macabra scoperta: all’interno del mezzo è stato ritrovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione.

Non sono stati trovati segni di violenza evidenti sul cadavere. Dai documenti ritrovati vicino alla salma, si tratterebbe di un uomo di circa 60 anni, proveniente dal Sudan. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso; al momento, l’ipotesi più accreditata è che l’uomo sia morto per cause naturali.

Foto di repertorio