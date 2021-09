TPL Roma. Per cantiere in Piazza Bologna deviazioni linea S08: i dettagli

I dettagli delle deviazioni che interessano la linea S08 per un cantiere di lavoro presso piazza Bologna, Roma.

I dettagli

Per cantiere in Piazza Bologna, deviazioni di percorso sulla Linea S08 Termini-Istria di Astral Spa. In direzione di Piazza Istria, la linea devia su via Catania e via di Villa Massimo per poi rientrare su via XXI Aprile.

La fermata Provincie/Padova è sostituita da quella Catania/Cremona, mentre è momentaneamente sospesa quella XXI Aprile/Ricotti.

Lo comunica Astral Infomobilità.