Aveva preso di mira le auto in sosta nel parcheggio antistante il XV Distretto Ponte Milvio: parabrezza infranti con due pesanti mazzette di ferro.

I fatti

Episodi che si sono verificati non solo nella prima mattinata di ieri, ma anche nella notte tra il 27 e 28 agosto scorso, dove le autovetture danneggiate erano state 5.

Azioni criminose che hanno creato forti preoccupazioni e timori negli abitanti del quartiere e che hanno fatto scattare immediate indagini, da parte degli agenti di Ponte Milvio, diretti da Luigi Mangino, terminate con l’individuazione dell’autore dei raid.

Gli agenti, giunti nella sua abitazione, sono stati accolti con 2 mazzette di ferro, le stesse utilizzate per compiere i danneggiamenti e, dopo una breve e concitata colluttazione, il 52enne italiano è stato bloccato.

Portato in sicurezza negli uffici del XV Distretto, per il 52enne sono scattate le manette per resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre alla denuncia per danneggiamento.

Il poliziotto aggredito è stato giudicato dai medici del pronto soccorso guaribile in 10 giorni.