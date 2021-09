Vasto incendio a Latina dove sono andati a fuoco dei pini in via via Regione Veneto. Le fiamme hanno raggiunto le abitazioni e hanno costretto le persone a scappare.

Incendio a Latina: il fumo invade le città

Paura tra i residenti di Latina. Nella giornata di oggi, mercoledì 22 settembre 2021, un incendio causato da alcuni pini ha fatto scattare l’allarme tra i residenti. Difatti, il tutto è partito da via Regione Veneto, per poi spostarsi in Via di Don Sturzo dove le fiamme hanno raggiunto le abitazioni.

La gente, allarmata, è scappata in strada per chiedere aiuto. Sul posto sono a lavoro i Vigili del Fuoco, con l’ausilio dell’elicottero, gli uomini della Polizia Locale e della Polizia di Stato per gestire il traffico. Al momento non dovrebbe esserci nessun ferito.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto presa dal gruppo Facebook “Sei di Latina se..” di Daniele Menta