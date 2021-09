Torna la Conference League e, dopo il derby, i giallorossi guidati da José Mourinho saranno impegnati in una trasferta a dir poco insidiosa, anche per la lunghezza del viaggio.

Zorya-Roma sarà infatti la partita che andrà in scena giovedì 30 settembre 2021 alle ore 18:45. Scopriamo insieme dove vederla in TV e in streaming. Sarà trasmesso in chiaro il match dei Capitolini? Cerchiamo di capirlo, anche per i tifosi della formazione romana.

Conference League, dove vedere Zorya Roma in TV e in streaming

Sulla carta non sembrerebbe esserci storia: i giallorossi sono nettamente più forti degli ucraini. Tuttavia, gli strascichi del derby e le partite ravvicinate, oltre ai tanti chilometri che aspettano lo staff, potrebbero convincere il tecnico a dare maggior spazio alle seconde linee.

Mourinho ha dichiarato senza mezzi termini di puntare alla vittoria praticamente dell’unico trofeo che manca al suo palmares, anche perché è questo il primo anno in cui è in vigore.

Se da una parte potrebbe fare scelte orientate a far riposare i più utilizzati, dall’altra monta il sospetto che questi ultimi riposeranno solo a qualificazione matematica ottenuta.

In attesa di conoscere le scelte del portoghese, scopriamo dove vedere Zorya-Roma in TV. Il prossimo impegno dei capitolini non sarà trasmesso in chiaro su TV8, a meno di clamorosi decisioni dell’ultimo momento. Difficilmente vedremo la partita in onda sui canali ufficiali del club, come già accaduto per i preliminari. L’unico modo per vedere dunque la partita sarà quella di godersela in streaming o su smart tv tramite Dazn e Sky.

Senza dubbio, il meno appeal degli avversari e il fatto che ci siano poche squadre di blasone, fanno sì che la Conference League, per adesso, sia snobbata anche dalla TV. Tuttavia, a lungo andare le cose potrebbero cambiare.

Dunque, non una buona notizia per i tifosi dell’AS Roma, che non potranno vederla in chiaro in TV, mentre potranno vederla tutti coloro che hanno sottoscritto abbonamenti specifici.