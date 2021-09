Torna l’Europa League e i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri dovranno affrontare una squadra tosta. Dopo il passo falso del primo turno, Lazio-Lokomotiv mosca segnerà già un bivio nella stagione europea dei Capitolini. Scopriamo insieme se la partita che si giocherà giovedì 30 settembre 2021, alle ore 21:00, sarà trasmessa in chiaro in tv e dove vederla in streaming. I tifosi sperano nella diretta di TV8.

Europa League, dove vedere Lazio-Lokomotiv Mosca

Gli aquilotti non giocheranno in contemporanea con la Roma, impegnata in Conference League, e sarà dunque l’unica squadra italiana che giocherà in serata. Dopo lo sfortunato stop in Turchia, la formazione romana non può permettersi più passi falsi e l’occasione di giocare in casa è più che ghiotta per cercare di ottenere tre punti fondamentali per il suo percorso europeo.

Maurizio Sarri può contare nel suo Palmares una vittoria proprio dell’Europa League, conseguita con il Chelsea e questa è una garanzia non da poco per tutti i tifosi.

In attesa di conoscere le formazioni ufficiali e dando per scontato che il turn-over del mister toscano non sarà così ampio, scopriamo insieme dove vedere Lazio-Lokomotiv Mosca in TV e in streaming.

Europa League, Lazio in chiaro su TV8?

Sembrano esserci buone notizie per i tifosi capitolini poiché sembra che anche la seconda partita dell’unica squadra italiana che partecipa alla competizione europea sarà trasmessa in chiaro, in TV. Alle ore 21:00 di giovedì 30 settembre 2021, a meno cambiamenti, il match andrà in onda in diretta su TV8.

In streaming sarà inoltre visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, e su Dazn, a meno di cambiamenti dell’ultima ora. Giovedì sera scopriremo dunque se la formazione biancoceleste avrà fatto un notevole passo in avanti per cercare la qualificazione in questo importante girone di Europa League, stagione 2021-2022.

Lazio-Lomotiv Mosca sarà importante, anche in vista della difficile partita di ritorno, che si giocherà in Russia il 25 novembre, sebbene prima ci saranno altri incontri.