Una tragica notizia quella di stamattina, 22 settembre 2021, per la comunità di Ceccano: ritrovato senza vita Padre Antonio Mannara, di circa 50 anni, nei pressi della sua parrocchia.

Ceccano, dolore e sgomento per la dipartita di Padre Antonio Mannara

Molto probabilmente, il parroco di Santa Maria a Fiume è venuto a mancare a causa di un malore improvviso; sono comunque in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, immediatamente accorso sul posto, insieme ai Carabinieri.

Molti i messaggi di cordoglio da parte dei fedeli.

Foto di repertorio