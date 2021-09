Monte San Giovanni Campano, incidente auto e scooter: grave 14enne

Brutto incidente nella frazione Porrino, a Monte San Giovanni Campano. Ad avere la peggio un ragazzo di 14 anni originario di Arpino.

Monte San Giovanni Campano, brutto incidente tra auto e scooter

È successo la notte tra sabato e domenica, a Porrino, frazione di Monte San Giovanni Campano. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, si è verificato un incidente piuttosto serio tra un’auto e un motorino guidato da un giovanissimo.

Ad avere la peggio, secondo quanto emerge, è il ragazzo di 14 anni che è stato prima trasportato presso l’Ospedale di Sora poi, vedendo le gravi condizioni, è stato immediatamente portato presso una struttura molto più attrezzata ovvero il policlinico “Agostino Gemelli” di Roma.

Le sue condizioni al momento non sono note. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato prontamente chiuso per consentire le manovre di messa in sicurezza.