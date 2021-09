Dramma ad Arpino dove, in un incidente stradale spaventoso, ha perso la vittima un giovane ragazzo di 29 anni.

Arpino, addio a Nicolas Lorenzo Vona

Una vita andata via troppo in fretta. Il tutto è successo nella serata di ieri, sabato 18 settembre 2021, all’altezza della contrada San Sossio, sulla provinciale per Fontana Liri.

Stando a quanto trapela dalle prime informazioni, la vittima (un ragazzo di 29 anni) stava tornado da una festa di laurea quando, ad un tratto, ha perso il controllo della sua macchina ed è uscito fuori strada. I passanti e le persone del posto hanno subito allertato i sanitari.

Giunto sul posto, il personale del 118 non ha potuto far altro che accertare la morte del giovane. Adesso le autorità competenti hanno aperto un fascicolo per accertare la dinamica del sinistro.

Identificata la vittima

Si tratta di Nicolas Lorenzo Vona e aveva 29 anni. Il ragazzo abitava nel centro storico di Arpino e, nella sua comunità, era molto conosciuto.

Sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando. Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta la redazione.