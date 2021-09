Brutta avventura quella vissuta da Massimo Lopez mentre stava buttando, o meglio mentre tentava di buttare la spazzatura nei cassonetti della differenziata sotto casa.

Massimo Lopez inseguito da un cinghiale per le strade di Roma

A quanto si apprende l’attore è stato inseguito da un cinghiale sbucato da dietro i cassonetti che lo ha costretto alla fuga, ancora con il sacchetto dell’immondizia in mano, per non essere colpito.

“Sono andato a buttare l’immondizia e il cinghiale mi ha puntato, si è messo a correre perchè avevo la busta in mano. Sono scappato. Ho lanciato il sacchetto che però non entrava nella pattumiera perchè strabordava di rifiuti che stanno lì da settimane, con cattivo odore…”

Il video