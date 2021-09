Continuano costantemente i servizi disposti con apposita ordinanza dal Questore Mario Della Cioppa per il controllo del territorio, soprattutto nelle zone della cd. Movida.

Durante il servizio in zona centro, ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato del I^ Distretto Trevi Campo Marzio e della Sezione Volanti hanno bloccato tempestivamente A.M. cittadino algerino di 28 anni, con precedenti di polizia. L’uomo poco prima, insieme ad alcuni complici, aveva derubato un passante in via S. Sebastianello.

Accompagnato negli uffici di polizia lo straniero è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per furto aggravato in concorso. Proseguono le indagini per il rintraccio dei complici.

A San Lorenzo invece, ieri sera, durante analoghi servizi per la movida, finalizzati anche al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19, gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato, unitamente a quelli del Reparto Mobile, della Guardia di Finanza e di Polizia Locale Roma Capitale, hanno controllato 69 persone e 9 attività commerciali, contestando 2 violazioni per “getto di rifiuti” e 8 contravvenzioni al Codice della Strada.

Detti servizi continueranno anche nei prossimi giorni.