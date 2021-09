Strada bloccata per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza in via Latina, ad Artena. Il tutto a causa di un incidente avvenuto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, 17 settembre 2021.

Artena, incidente con feriti in via Latina: arriva l’eliambulanza

Sarà stato probabilmente complice anche il maltempo, ma la dinamica del sinistro verrà messa in luce in seguito ai rilievi di rito delle forze dellOrdine. L’impatto ha causato almeno un ferito, dal momento che sul luogo è dovuta arrivare in tutta fretta l’eliambulanza.

Ancora non si hanno notizie certe in merito a come sia andata e né sulla situazione feriti. Sta di fatto che in zona di via Latina e dintorni si sono creati un po’ di problemi con la viabilità. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio