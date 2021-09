Con un’informativa ai sindacati del 16/09 u.s. il Comandante Generale del Corpo Ugo Angeloni, dà atto di voler sopprimere l’Unità Organizzativa di controllo e gestione dei sistemi informativi.

Il Sindacato parla di Golpe

A renderlo noto il Sindacato SULPL (Sindacato Unitario dei Lavoratori della Polizia Locale) in una nota del Segretario Romano Aggiunto Bruno Mormile.

Il provvedimento, che arriva a pochi giorni dalla soppressione, avvenuta con le stesse modalitá della sezione Pronto Intervento Centro Storico, indigna non poco il sindacato dei caschi bianchi romani, che arrivano a parlare di golpe da parte dei vertici: “La soppressione di Unità Organizzative istituite con Ordinanza Sindacale da parte di un organo non politico, come appunto il Comando Generale, pongono interrogativi di legittimità dell’atto medesimo, oltre a quelli già denunciati di opportunità, considerando che tali modifiche all’ordinamento del Corpo, intervengono in maniera unilaterale e repentina a 20 giorni dalle nuove elezioni, quasi si trattasse di una sorta di golpe o commissariamento da parte dei vertici che a questo punto, considerata a scadenza dell’amministrazione uscente, nemmeno si comprende più in nome di chi agiscano”, va giù duro Marco Milani dal Sindacato.

“Considerando come da tempo abbiamo invano chiesto all’amministrazione uscente un ordinamento condiviso, che possa rilanciare e riqualificare l’intera categoria, ci si interroga su quale possa essere il ruolo effettivo del sindacato, qualora continui a consentire tali improvvidi salti in avanti”, conclude Mormile.