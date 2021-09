Torre Angela, esplosione palazzina: morto un uomo di 67 anni

Dopo il brutto incendio scoppiato a Torre Angela, nella giornata di ieri è arrivata una notizia drammatica: un uomo di 67 anni è morto a causa delle gravi ferite riportate.

Morto un uomo di 67 anni di Torre Angela

L’uomo, da giorni, era ricoverato presso l’Ospedale Sant’Eugenio di Roma ma le sue condizioni erano disperate dall’inizio. Il 67enne era rimasto coinvolto nell’incendio scoppiato in una palazzina di via Atteone (zona Torre Angela) e aveva riportato delle ustioni piuttosto serie.

Sulla vicenda ancora stanno indagando le Forze dell’Ordine e, secondo quanto trapela, le prime ipotesi portano ad una fuga di gas.

Un dramma vero e proprio visto che, oltre il 67enne, anche altre tre persone sono rimaste ferite e ben 12 sono senza una casa. Il Comune di Roma ha già dato la sua disponibilità per aiutare in tutti i modi queste famiglie. Vedremo come si evolverà la vicenda.